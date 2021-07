Minister zdrowia zapowiada czwartą falę Covid-19. Mówi o obostrzeniach

- Od poziomu wyszczepienia zależy intensywność czwartej fali - powiedział Niedzielski. - Jeżeli nie będzie on odpowiednio wysoki, jeżeli będziemy widzieli, że jest zagrożenie dla wydolności systemu ochrony zdrowia, będą podejmowane decyzje o obostrzeniach. Każde kolejne zgłoszenie na szczepienia to zmniejszanie ryzyka tego, co będzie się działo jesienią w Polsce - dodał minister.

Rząd wprowadza możliwość mieszania szczepionek. Jeśli po szczepieniu preparatem którejś firmy wystąpią u pacjenta niepożądane odczyny poszczepienne, będzie on mógł w ramach drugiej dawki preparat innego producenta.

- Na razie staramy się motywować pacjentów do szczepienia. Ale rozważamy też wprowadzenie obowiązku szczepienia, na przykład dla medyków i grupy zero. Ale na razie decyzji o takim przymusie nie ma - powiedział Niedzielski. Nie ma też decyzji o różnicowaniu dostępu do różnych usług w zależności od odbycia szczepienia, podobnych do tych jakie wprowadziła już np. Francja.