Święto Niepodległości na słodko. Rogale marcinowe i wypieki patriotyczne z Wrocławia Remigiusz Biały

W najstarszej cukierni we Wrocławiu - Łomżance, od 10 lat wypiekane są rogale marcinowe. W ofercie na 11 listopada jest sporo patriotycznych wypieków Remigiusz Biały / Polska Press Zobacz galerię (14 zdjęć)

Rogale świętomarcińskie to przysmak, który od kilku lat podbija całą Polskę. Szczególnie smakuje 11 listopada, w Święto Niepodległości i dzień św. Marcina. Choć to przysmak z Wielkopolski, bardzo popularny jest dziś także we Wrocławiu, gdzie wypiekają go m.in. w najstarszej w mieście cukierni – Łomżance.