Strażacy uratowali malutkiego szopa pracza. Ale słodziak!

Do zdarzenia doszło w niedzielę. „Dzisiaj zostaliśmy powiadomieni o małym szopie praczu, który został znaleziony przy zabudowaniach w Brochocinie. Przez wiele godzin matka malucha nie pokazała się by go zabrać. Z racji tego, że zwierzak znajdował się w pobliżu drogi oraz w zasięgu np. psów - zdecydowaliśmy o zabezpieczeniu malucha” – napisali strażacy na swoim fanpage’u.

Maluch po południu został przekazany do Klekusiowa - Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim, gdzie znajdzie fachową pomoc.

„Pamiętajcie, że o ile nie ma zagrożenia to nie zabieramy dzikich zwierząt do domu - rodzice często są w pobliżu… Każde stworzenie jest ważne... Każde życie jest wartością bezcenną” – pięknie zakończyli strażacy-ochotnicy swój wpis.