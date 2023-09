Stowarzyszenie Poranek miesięcznie pomaga 2000 potrzebujących wrocławian. Teraz sami potrzebują wsparcia

- Działalność naszego stowarzyszenia jest bardzo duża. Obecnie, naszym największym wyzwaniem jest brak właściwego środka transportu, który umożliwi nam efektywne dostarczanie pomocy. Nasz samochód jest już wysłużony i wymaga częstych napraw. Poza tym nie jest on dostosowany do przewożenia produktów chłodniczych, co jest wymagane przez sanepid. Musimy kupić nowy, co jest naszą najpilniejszą potrzebą i prosimy o wsparcie - dodaje Beata Mrozińska-Stachowiak.