Wyjątkowy dom we Wrocławiu. Najdroższy, spośród wystawionych na sprzedaż. Zobaczcie wnętrza OPRAC.: Jerzy Wójcik

Takich nieruchomości na sprzedaż nie widuje się na co dzień! Na wrocławskim Ołtaszynie wystawiono właśnie na sprzedaż willę o powierzchni blisko 600 m.kw. z basenem, sauną i siłownią. Inteligentny i oszczędny dom wyceniono na 12 mln 900 tys. złotych, to aktualnie najdroższa tego typu oferta we Wrocławiu. Nielicznych będzie stać na wyłożenie na stół takich pieniędzy, natomiast wiele osób z ciekawością zajrzy do środka wyjątkowego domu wybudowanego zaledwie 7 lat temu. Zobaczcie galerię zdjęć!