Spójnia – Śląsk: Dla WKS-u to kolejny mecz o wszystko. Śląsk wciąż musi walczyć o play-offy

W przyszłym tygodniu długo wyczekiwany powrót Śląska do Hali Stulecia, ale najpierw przed wrocławskimi koszykarzami jeszcze wyjazd do zachodniopomorskiego. Rzut oka na bilanse obu drużyn (Śląsk: 13-10, Spójnia: 13-11) pokazuje, jak ważne będzie to spotkanie. O awans do play-offów stosunkowo spokojne mogą być cztery drużyny, a o pozostałe cztery miejsca bije się siedem-osiem zespołów.