Sparta Wrocław – Unia Leszno 2021 (ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, składy, gdzie oglądać w TV, 23.05.2021)

Władze WTS-u, sprowadzając jesienią do Betardu Sparty Artioma Łagutę, zapewne nie miały jedynie na celu przyciągnięcie kibiców na trybuny. Jeden z najlepszych żużlowców PGE Ekstraligi w ostatnich latach ma przede wszystkim pomóc WTS-owi w sięgnięciu po upragniony tytuł mistrza Polski. W ostatnich czterech latach ze złota cieszyła się Fogo Unia Leszno. Choć niedzielne spotkanie najprawdopodobniej nie okaże się kluczowe w kontekście całego sezonu, wciąż należy uznawać je za szalenie istotne. Ewentualna wygrana nad odwiecznym rywalem dla obu zespołów mogłaby oznaczać potężny zastrzyk energii.

Sparta Wrocław – Unia Leszno 2021 (ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, składy, gdzie oglądać w TV)

- Walczymy w najlepszej żużlowej lidze świata. Tu każdy mecz ma swoją wagę i każdy rywal jest silny. Jeśli chcemy liczyć się w walce o mistrzostwo, to musimy do każdego spotkania podchodzić z myślą o wygranej. Innej drogi do tytułu nie ma. Wiem to ja i wiedzą to moi zawodnicy - tłumaczy Dariusz Śledź, szkoleniowiec Betardu Sparty.