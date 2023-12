Spacer wzdłuż Odry w przedwojennym Wrocławiu. Kiedyś te miejsca miały klimat!

Wrocław przed wojną - grafiki i zdjęcia nadodrzańskich bulwarów

W stolicy Dolnego Śląska działały także stocznie. Pierwszą, w 1899 roku zbudował Caesar Wollheim, który był również jednym z największych odrzańskich armatorów. Nowoczesną stocznię zbudowano w 1930 roku między ulicą Kwidzyńską a Kanałem Żeglugowym, po wojnie była ona znana jako Wrocławska Stocznia Rzeczna. Natomiast w czasie II wojny światowej budowano w niej części do niemieckich łodzi podwodnych.

Popularność Buergersaele wynikała nie tylko z różnych atrakcji, które oferowała, ale także z niezwykle korzystnego położenia tuż przy wielkiej przystani, w której mogło cumować 25 statków. Wśród nich najbardziej luksusowy wrocławski statek pasażerski, czyli "Furst von Hatzfeld, herzog zu Trachenberg".

Odra we Wrocławiu stała się głównym punktem miasta po usunięciu murów w latach 1807-1838, co otworzyło drogę dla szybkiego rozwoju urbanistycznego. Popularne budynki, jak Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Uniwersytet Wrocławski, szybko zostały włączone do ścisłego centrum miasta. Podobnie było z wyspami, m.in. Bielarską czy Słodową.