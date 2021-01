Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Służby nie mogły dojechać, bo nie było korytarza życia [FILM]

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek (26 stycznia) przed południem na 69. kilometrze autostrady A4 na jezdni w kierunku Zgorzelca.

W wypadku wzięły udział dwie ciężarówki i bus. Doszło do niego w momencie, gdy jedna z ciężarówek zmieniała pas - wtedy wjechał w nią bus, który następnie się od niej odbił i uderzył w druga ciężarówkę - mówi nam sierż. szt. Dominika Kwakszys, oficer prasowy ze złotoryjskiej policji.

Na miejscu zginął 25-letni pasażer busa. Ranny został kierowca busa, który trafił do szpitala. Kierowcom obu ciężarówek nic się nie stało.

Służby, w tym policja i straż pożarna, miały trudności z dojazdem do miejsca wypadku, bo kierowcy nie utworzyli korytarza życia.

O godzinie 11.16 zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia na 69. kilometrze autostrady A4. Dojazd służb był utrudniony przez BRAK KORYTARZA ŻYCIA! W tym miejscu apelujemy do kierowców! Korytarz życia to WASZ obowiązek! Każda minuta jest na wagę ŻYCIA! - informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie.