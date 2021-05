Ślężański Mnich: Tragedia podczas wyścigu kolarskiego w Sobótce. Nie żyje kolarz

Do tragedii doszło około godz. 10 na odcinku Sulistrowice - Oleszna. Podczas odbywającego się wyścigu amatorów Ślężański Mnich, będącego częścią PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk, jeden z kolarzy wypadł z trasy i zginął na miejscu.

Wypadek miał miejsce na łuku drogi. Według wstępnych ustaleń, jeden z zawodników kategorii masters prawdopodobnie przewrócił się na zjeździe, wjechał w betonowy słup i wpadł do rowu. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Na miejscu działają prokuratorzy, którzy badają jak doszło do tragicznego wypadku. Na trasie panowały trudne warunki pogodowe.

- Więcej będziemy mogli powiedzieć po weekendzie. Będzie prowadzone śledztwo - informuje nas asp. szt. Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.

Organizator odwołał wszystkie wyścigi.

Specjalny komunikat wydał Dolnośląski Związek Kolarski:

"Środowisko kolarskie na Dolnym Śląsku pogrążone jest w żałobie. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci zawodnika na trasie inaugurującego sezon kolarski wyścigu Ślężański Mnich. To dla nas kolarzy niewyobrażalny szok, strata i niezwykle trudny moment. Łączymy się w bólu z Rodziną, Bliskimi oraz całym środowiskiem kolarskim. Składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Nie ma słów, którymi moglibyśmy wyrazić to co czujemy" - napisał zarząd DZKol.