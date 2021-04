Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin. Derby, których stawką jest nadzieja na puchary (Gdzie oglądać, gdzie w tv, transmisja, na żywo online)

Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin: Gdzie oglądać, gdzie w tv, transmisja, na żywo online

Końcówka sezonu 2020/2021 jest bardzo ciekawa. Co prawda w środę poznaliśmy mistrza Polski, którym została Legia Warszawa (po tym jak Raków nie wygrał z Jagiellonią - przyp. PJ), a o kolor medali rywalizują jeszcze tylko Raków z Pogonią Szczecin, ale trwa zacięta walka o zajęcie czwartego miejsca. W grze jest aż pięć klubów, od 4. obecnie Warty Poznań, przez Zagłębie Lubin, Piasta Gliwice i Lechię Gdańsk, aż po 8. Śląsk Wrocław.

Jeśli Raków nie zepsuje zabawy i 2 maja sięgnie w Lublinie po Puchar Polski (w finale zagra z pierwszoligową Arką Gdynia - przyp. PJ), to miejsce tuż za podium da przepustkę do eliminacji UEFA Europa Conference League. Chrapkę na to ma aż pięć wspomnianych klubów, więc miejsc na wpadki w ostatnich trzech kolejkach nie ma.