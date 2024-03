Śląsk Wrocław - Puszcz Niepołomice. Puszcza faworytom się nie kłania. Co na to Śląsk?

Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice

Kto jeszcze kilka miesięcy temu spodziewałby się, że wychowanek Śląska Wrocław tak dobrze wypełni lukę po odejściu Johna Yeboaha? Zaryzykujemy tezę, że nawet on w to nie wierzył. Jacek Magiera dotarł…

Siłą Puszczy są przede wszystkim stałe fragmenty gry. Bronienie ich to z kolei spora bolączka Śląska. Na dodatek wrocławianie przyzwyczaili nas, że wolą grać w sposób reaktywny, tzn. oddają posiadanie piłki rywalowi i szukają szans w kontratakach. W sobotę to na wiceliderach ekstraklasy będzie ciążyć presja i zapewne to oni będą zmuszeni prowadzić grę. Jeśli Śląsk względnie szybko nie „napocznie” rywala, może pojawić się frustracja.

W poprzedniej rundzie udało się ją przekuć w sportową złość, bo przegrywający od 20. min WKS dopiero w 80. min wyrównał za sprawą Erika Expósito. W 89. min na 2:1 trafił rezerwowy Burak İnce, a już w doliczonym czasie gry wynik na 3:1 ustalił Expósito, pewnie egzekwując rzut karny. Czy podobny scenariusz ziści się w sobotni wieczór? O tym przekonamy się około godz. 22.