Śląsk Wrocław przyznał, ile ma długów! Czy przeżyłby bez kredytu?

Szczątkowe informacje, które dostaliśmy przed przegłosowaniem pożyczki, wzburzyły opozycyjnych radnych. Piotr Uhle chce powołania specjalnej komisji, która zbada finanse Śląska. Zwróciliśmy się do klubu z kilkoma pytaniami dotyczącymi aktualnej sytuacji finansowej WKS-u. Publikujemy odpowiedzi.

„Środki otrzymane w formie pożyczki, zgodnie z wnioskiem spółki, zostaną przeznaczone m.in. na spłatę zobowiązań wobec zawodników i sztabów sportowych, uregulowanie zaległości względem kontrahentów spółki oraz regulowanie bieżących zobowiązań„ - tak napisano w uzasadnieniu zmian do budżetu, których efektem była pożyczka dla Śląska. Brzmi groźnie. Z tego jednego zdania można wyciągnąć wnioski, że WKS nie płaci piłkarzom, ma długi wobec byłych trenerów, ale też nie płaci innych, bieżących zobowiązań.

2. Czy Śląsk ma zobowiązania wobec swoich byłych piłkarzy? Jeśli tak, to wobec których, jak są duże i czego dotyczą (pensji, premii, polubownego rozwiązania umowy itd.?) Jednym z warunków pozytywnego przejścia procedury licencyjnej jest m.in. spłata do 30 marca 2023 wszystkich tzw. „pracowników licencyjnych”, w tym chociażby byłych piłkarzy. Śląsk spełnił warunki i otrzymał licencję. Toczy się postępowanie sądowe z dwoma byłymi zawodnikami - Michałem Chrapkiem i Mateuszem Radeckim - dotyczące płatności za okres obostrzeń i ograniczeń covidowych.

1. Czy Śląsk ma zobowiązanie związane z comiesięcznymi wypłatami pensji wobec piłkarzy zatrudnionych obecnie w klubie? Jak duże są to zobowiązania i ilu miesięcy dotyczą? Śląsk na dzień 14.07 nie ma zaległości w wypłacaniu pensji wobec piłkarzy pierwszej drużyny.

3. Wobec jakich „sztabów sportowych” Śląsk ma zobowiązania? Czy chodzi o poprzednich trenerów? Jak duże są to zobowiązania? Czy wynikają z comiesięcznych pensji, które trzeba płacić do końca kontraktu, czy z czegoś innego?

W tej chwili klub musi opłacać pensje dwóch trenerów z poprzedniego sztabu szkoleniowego, którzy nie pracują już w Śląsku Wrocław, ale są związani kontraktem (przestanie on obowiązywać, jeśli ci trenerzy podejmą pracę w innym klubie) oraz uregulować zaległości wobec jednego szkoleniowca, którego kontrakt z klubem wygasł.

4. Wobec jakich innych „kontrahentów” Śląsk ma zobowiązania? Jak duże są to zobowiązania? Kto należy do największych wierzycieli klubu?

Jednym z głównych wierzycieli jest spółka Stadion Wrocław, z którą klub ma jednak wypracowane porozumienie dotyczące terminów płatności. Śląsk Wrocław ma zobowiązania również wobec innych kontrahentów, w większości nie są to jednak duże kwoty.