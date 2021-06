Śląsk Wrocław poznał rywali na obozie w Chorwacji. Mocne marki i trudni przeciwnicy

Sparingi Śląska Wrocław na obozie w Chorwacji

Śląsk Wrocław w niedzielę 20 czerwca wyjedzie na dziesięciodniowy obóz przygotowawczy do chorwackiej miejscowości Sveti Martin na Muri, znajdującej się blisko granicy ze Słowenią. Wrocławianie rozegrają w tym czasie pięć sparingów, w tym dwukrotnie dwa jednego dnia, dlatego kadra zespołu ma być bardzo szeroka.

Trener Jacek Magiera zabiegał o to, by byli to możliwe najmocniejsi rywale i takich dostał. Trzy mecze zostaną rozegrane w miejscu, gdzie stacjonować będą piłkarze WKS-u (Sveti Martin na Muri), a dwa pozostałe w słoweńskich miastach Lendava oraz Ptuj, położonych jednak w pobliżu ośrodka Śląska.

Plan letnich sparingów Śląska Wrocław na obozie w Chorwacji: