Śląsk Wrocław - Warta Poznań. Presja rośnie, Śląsk tym razem musi, a nie tylko może wygrać

W sobotę o godz. 20 Śląsk Wrocław podejmie Wartę Poznań w meczu 27. kolejki PKO Ekstraklasy. WKS chcąc skutecznie walczyć o podium, z takimi rywalami wygrywać musi.

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

Śląsk Wrocław po dość pechowym remisie z Piastem w Gliwicach (2:2, WKS stracił drugiego gola w 86 min po rykoszecie) musi i chce wrócić na zwycięską ścieżkę. W sobotni wieczór na Tarczyński Arena Wrocław zawita poznańska Warta, która nie dalej jak w poniedziałek skutecznie postawiła się KGHM Zagłębiu Lubin, remisując z Miedziowymi 1:1 po naprawdę dobrym meczu. W starciu z lubinianami zespół trenera Dawida Szulczka zaciekle walczył o zwycięstwo i zaprezentował ciekawy, momentami zaskakująco otwarty futbol. Niemniej najgroźniejszy był przy stałych fragmentach gry, a zwłaszcza rzutach rożnych, a bronienie stałych fragmentów jest w tym sezonie piętą achillesową Śląska Wrocław. W sobotę żaden z piłkarzy WKS-u nie będzie pauzował za kartki. Gotowy do gry ma już być Patryk Janasik, który ostatnio zmagał się z drobnym urazem przeciążeniowym. Pod znakiem zapytania stoi za to występ Buraka İnce. Młodzieżowy reprezentant Turcji od kilku tygodni zmagał się z problemami zdrowotnymi, które wykluczyły go m.in. ze zgrupowania kadry U-21 oraz ligowych potyczek z Puszczą Niepołomice i Piastem Gliwice.

To właśnie İnce był bohaterem Śląska w pierwszym w tym sezonie meczu z Wartą. Wrocławianie wygrali w Grodzisku Wielkopolskim 1:0, a bramkę zdobył młody Turek, popisując się bardzo ładnym uderzeniem na dalszy słupek. Piłka wpadła do bramki tuż pod porzeczką i stojący w bramce „Warciarzy” Jędrzej Grobelny nie miał żadnych szans.

Nie bez powodu wspominamy w tym miejscu o Groblenym, ponieważ 22-latek był bezsprzecznie najlepszym graczem swojej drużyny we wspomnianym starciu z Zagłębiem Lubin. Gdyby nie jego znakomite parady, Miedziowi wróciliby na Dolny Śląsk z trzema, a nie tylko z jednym punktem. Młody bramkarz udowodnił, że pokonanie go nie będzie łatwe, co w połączeniu z dość kulejącą ostatnio ofensywą WKS-u może rodzić pewne obawy wśród kibiców Śląska.

Trener Magiera wraz ze swoim sztabem musi znaleźć jakieś rozwiązanie, bo chcąc skutecznie walczyć o miejsce na podium w tym sezonie, rywali takich Warta ogrywać po prostu trzeba, zwłaszcza przed własną publicznością. Przypomnijmy, że w środę awans do finału Fortuna Pucharu Polski zapewniły sobie Wisła Kraków i Pogoń Szczecin. Odpadła Jagiellonia Białystok, a to oznacza, że jeśli „Portowcy” nie wygrają tego trofeum (byłoby to pierwsze w ich historii) lub wygrają, ale nie zajmą miejsca w pierwszej trójce na koniec sezonu PKO Ekstraklasy, to 4. miejsce w lidze nie da przepustki do eliminacji europejskich pucharów.

Sobotni mecz poprowadzi sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy. Transmisja na antenie Canal+ Sport i na platformie Canal+Online.

Centrum Kibica Śląska Wrocław - nowe miejsce w centrum Wrocławia!

