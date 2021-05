Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Kiedy i z kim tam zagrają?

Wszystkie trzy drużyny w ostatnich 5 latach nie grały na arenie europejskiej, dlatego mają współczynnik 3.025, wynikający z uśrednionego rankingu polskiej federacji. O ile wrocławianom w I rundzie wystarczy on do bycia rozstawionymi, o tyle w II rundzie - oczywiście jeśli piłkarze Jacka Magiery do niej awansują - już nie.

By awansować do fazy grupowej, która wyglądać będzie tak samo jak Liga Mistrzów i Liga Europy (osiem czterozespołowych grup), należy przebrnąć przez cztery rundy eliminacji. Mając na uwadze klasę zespołów, które pojawią się w nowych rozgrywkach UEFA (wszystko przez zmniejszenie fazy grupowej Ligi Europy z 12 do 8 grup-przyp. PJ) i bardzo niski współczynnik, oznaczający trafianie na potencjalnie lepszych przeciwników już od II rundy przez wszystkie polskie kluby, szanse na to, że będziemy oglądać Śląsk, Raków lub Pogoń w fazie grupowej Ligi Konferencji, nie są zbyt duże.

Śląsk Wrocław przygotowania do gry w I rundzie eliminacji Ligi Konferencji rozpocznie w połowie czerwca. Po sezonie 2020/2021 klub oficjalnie pożegnał pięciu piłkarzy: Israela Puerto, Guillermo Cotugno, Mathieu Scaleta, Macieja Wilusza i Dariusza Szczerbala. Dwaj ostatni nie zadebiutowali w pierwszej drużynie. Wypożyczony z Rakowa Częstochowa 33-letni Wilusz całą rundę spędził na leczeniu kontuzji, a 26-letni Szczerbal przez trzy lata spędzone we Wrocławiu bronił wyłącznie w trzecioligowych, a później drugoligowych rezerwach.