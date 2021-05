Petr Schwarz podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław

Ostatnio regularnie grał z Rakowie Częstochowa, z którym najpierw awansował do ekstraklasy, a potem wywalczył Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. - Petr to wszechstronny pomocnik, który w naszej lidze wypracował sobie bardzo solidną markę. Jestem przekonany, że będzie stanowił duże wzmocnienie naszego zespołu i pomoże nam walczyć o jak najwyższe cele – podkreśla Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska Wrocław. Wychowanek FC Hradec Kralove najczęściej ustawiany jest w środku pola, choć zdarzało się, że grał też jako obrońca. Czech znany jest z tego, że na boisku zawsze bardzo mocno pracuje dla drużyny. W Rakowie był ponadto wykonawcą stałych fragmenty gry. - Bardzo dobrze czuję się w Polsce, natomiast doszedłem również do wniosku, że chcę postawić kolejny krok w mojej karierze. To przemyślana decyzja i choć miałem oferty z różnych klubów, mogę teraz zdradzić, że Śląsk od początku był dla mnie na pierwszym miejscu - deklaruje sam zawodnik.

Kontrakt ze Śląskiem przedłuży także Konrad Poprawa - tak twierdzi portal meczyki.pl. Szczegóły nowej, czteroletniej umowy są już uzgodnione. Młodym obrońcą, na którego w ostatnich tygodniach postawił trener Jacek Magiera, zainteresowała się Legia Warszawa, bo piłkarzowi kończy się kontrakt. Ostatecznie jednak zostanie na Dolnym Śląsku, gdzie będzie miał więcej okazji do gry.