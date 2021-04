Śląsk Wrocław - Podbeskidzie Bielsko-Biała. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała [OCENY]

Piękna siedziba WKS-u Śląska na Stadionie Wrocław [DUŻO ZDJĘĆ]

WKS Śląsk na Stadionie Wrocław. Jeszcze niedawno traktowaliśmy to w kategoriach niezbyt sprecyzowanej przyszłości. Od kwietnia 2021 to fakt. Co prawda piłkarze nadal będą trenować przy Oporowskiej, ale cała administracja funkcjonuje już w obiekcie wybudowanym na Euro 2012. Do biur na trzecim piętrze od strony trybuny C, przeprowadziła się klubowa administracja, w tym m.in zarząd, pion sportowy, skauting, księgowość i kadry, dział administracji i bezpieczeństwa, marketing i promocja, biuro prasowe, ticketing, SLO oraz dyrekcja akademii piłkarskiej. Do nowego domu Śląska zajrzał nasz fotoreporter. Zobaczcie z bliska, jak to wszystko wygląda. Robi wrażenie! WAŻNE! Kliknij w pierwsze zdjęcie, a do kolejnych przejdziesz za pomocą gestów lub strzałek!