Śląsk Wrocław: Jedni grali, drudzy odpoczywali

Śląsk Wrocław reprezentacyjną przerwę rozpoczął jako wicelider PKO Ekstraklasy. Trener Jacek Magiera początkowo chciał rozegrać mecz kontrolny w tym czasie, ale ostatecznie z tego zrezygnował.

– Po przeanalizowaniu naszej sytuacji doszliśmy do wniosku, że część chłopaków zagra w trzecioligowych rezerwach, a część - ta która jeszcze łapie się wiekowo - zagra w ważnym meczu drużyny U-19 z GKS-em Katowice na wyjeździe. Sam zamierzam wybrać się do Katowic i zobaczyć to spotkanie – mówił po meczu z Puszczą Niepołomice (0:0-przyp. red.) Magiera.