Śląsk Wrocław. Aleks Pektov powołany do reprezentacji Bułgarii

Śląsk Wrocław: Aleks Petkov powołany do reprezentacji Bułgarii

Aleks Petkov notuje znakomity sezon. Śląsk Wrocław z nim w składzie zanotował 9 czystych kont, a on sam rozegrał wszystkie ligowe mecze od pierwszej do ostatniej minuty i znalazł się w jedenastce rundy jesiennej sezonu 2023/24.

– Cieszę się, że moja gra w Śląsku została doceniona przez selekcjonera i znów znalazłem się w kadrze. Na razie w pełni skupiam się na meczach z Jagiellonią i Puszczą, następnie w stu procentach zaangażuje się w spotkania reprezentacji. Wiem, że podczas meczów w kadrze kibice Śląska trzymają za mnie kciuki i bardzo im za to dziękuję – powiedział Petkov.

Jego dobra gra nie umknęła uwadze selekcjonera reprezentacji Bułgarii. Ilian Iliev powołał go na spotkania w ramach FIFA Series Tournament. To turniej, który został stworzony z myślą o organizacji meczów między zespołami z różnych zakątków świata. Bułgarzy w jego ramach rozegrają dwa mecze: 22 marca zmierzą się z Tanzanią, a trzy dni później z Azerbejdżanem. Oba zostaną rozegrane w Baku.

Aleks Petkov do tej pory rozegrał sześć spotkań w pierwszej reprezentacji Bułgarii. Do tej pory rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Simeonem Petrovem, który tej zimy dołączył do niego w Śląsku Wrocław. Na ten moment Petrov przegrywa rywalizację ze swoim rodakiem oraz Łukaszem Bejgerem, dlatego na najbliższe zgrupowanie nie jedzie.