Śląsk w końcówce zagrał jak dzieci we mgle. Vidin: nie byliśmy zorganizowani ani w obronie, ani w ataku

W tym sezonie Śląsk po raz trzeci z rzędu przystąpił do rozgrywek BTK EuroCupu. Po dwóch kolejkach trwającej obecnie kampanii można powiedzieć: „powtórka z rozrywki”. W ostatnich dwóch latach wrocławski zespół często prowadził z rywalami wyrównany bój, by w ostatnich akcjach meczu wypuścić z rąk wydawałoby się bezpieczne prowadzenie.

Tak było też w ostatnią środę. WKS w trzeciej kwarcie prowadził różnicą 15 punktów (56:41). Trudno powiedzieć, co stało się ze skutecznością „Trójkolorowych” w kolejnych fragmentach meczu. - Mała różnica punktowa pokazuje, że było to spotkanie na wysokim poziomie. Niestety w ostatniej kwarcie nie byliśmy zorganizowani ani w obronie, ani w ataku. Straciliśmy piłkę ponad 10 razy. To był główny powód naszej porażki - tłumaczył na pomeczowej konferencji Oliver Vidin, trener Śląska.