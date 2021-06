Sklep socjalny we Wrocławiu – kiedy i dla kogo?

Co można nabyć w takim sklepie? Przede wszystkim artykuły pierwszej potrzeby – spożywcze, chemiczne, higieniczne. Ale dyskonty zaopatrzone są także w odzież, czy meble. Sklepy socjalne objęte są także limitami zakupowymi, ale dotyczą one tylko produktów, które można odsprzedać. Takich limitów nie narzucono na produkty spożywcze, które mają krótkie terminy ważności. Właśnie to pozwala na maksymalne obniżenie cen żywności. Na półkach w sklepie socjalnym nie znajdziemy natomiast alkoholu czy papierosów.

Zasady wydawania kart dostępu uprawniających do zakupów w sklepach socjalnych są zróżnicowane. We Wrocławiu wydaje się, że takie decyzje podejmować będzie przede wszystkim MOPS. Także do pracowników opieki społecznej należeć będzie, w pierwszej kolejności, wydanie zaświadczeń uprawniających do zakupów w sklepie socjalnym, osobom o bardzo niskich dochodach.

O idei powstania sklepu socjalnego we Wrocławiu pisaliśmy w styczniu, kiedy to otworzył się pierwszy taki na Dolnym Śląsku, w Legnicy. Na razie we Wrocławiu trwa poszukiwanie lokalu z zasobów gminnych, w którym będzie można otworzyć sklep. Musi on jednak spełniać kilka warunków. - Zależy nam na lokowaniu takiego sklepu jak najbliżej potrzebujących - w rejonie Ołbina, Nadodrza czy Przedmieścia Oławskiego – mówi Agata Dzikowska z wydziału komunikacji społecznej Departamentu Prezydenta. - Ważny jest też odpowiedni biznesplan ze strony organizacji pozarządowej, która zamierza taki sklep prowadzić. Wsparciem ze strony miasta dla takiej organizacji mogłoby być oddanie w najem lokalu w trybie bezprzetargowym. Musiałby on jednak spełniać wymogi prowadzenia sprzedaży artykułów żywnościowych, czy chemii gospodarczej.