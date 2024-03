Silny wiatr we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut informuje, że wiatr będzie osiągał prędkość 85km/h przy silniejszych podmuchach. Cały czas natomiast, wiać będzie ze stałą prędkością ok. 60km/h.

Miejmy więc na uwadze podmuchy boczne na drogach szybkiego ruchu, nie zostawiajmy aut pod drzewami, sprzątnijmy z balkonów wszystko, co może zostać "wywiane".

Ze wstępnych prognoz wynika, że silny wiatr utrzyma się do wieczora. IMGW informuje również o możliwych, poniedziałkowych przymrozkach. Jest to ostrzeżenie przede wszystkim dla rolników, działkowiczów czy posiadaczy ogrodów, choć powinno także zainteresować kierowców. Na poniedziałek rano zapowiadane są opady deszczu, co może wiązać się ze śliską nawierzchnią.

Dzień 23 marca to także niekorzystne warunki biometeorologiczne. Deszcz i wiatr oraz niskie ciśnienie mogą powodować senność i zaburzenia koncentracji. W niedzielę powinniśmy się poczuć lepiej, choć nadal nie oznacza korzystnych warunków biometeo.