Siatkówka. Wrocław vs Świdnica - liga się zmienia, ale to jest stałe. Jak grają dolnośląskie talenty?

Co ciekawe - w tej kategorii wiekowej jest o wiele więcej zespołów żeńskich, niż męskich. To o tyle dziwne, że na szczeblu seniorskim te proporcje się już odwracają. Tam więcej jest drużyn panów, którzy na szczeblu dolnośląskim mają IV i III ligę (Dolnośląska I Liga Mężczyzn), seniorki natomiast tylko III ligę. - To jest paradoks. Wygląda na to, że dziewczyny zajmują się potem czymś innym, ale to za kilka lat będzie miało przełożenie na seniorską siatkówkę - zauważa przedstawiciel DZPS-u.

Wśród młodziczek na Dolnym Śląsku odwieczna jest rywalizacja Polonii Świdnica i #Volley'a Wrocław (dawniej Gwardii). To od dawna dwa mocne ośrodki szkolenia siatkarek w regionie. Nie inaczej jest w tym sezonie. Pierwszy cykl w najwyższej lidze wygrał Volley, drugi Polonia. W trzecim prowadzi #VolleyWrocław.

- Prowadzimy trochę taką "świętą wojnę" z wrocławskimi klubami - czy to z Volley'em Wrocław czy z AZS-em AWF-em - uśmiecha się trener MKS-u Polonii Świdnica Michał Tomiałowicz. - Poza tym te dziewczyny znają się z kadry Dolnego Śląska i na boisku zawsze trzeba sobie coś udowodnić. Widzą, jaka jest sytuacja w tabeli. Nie trzeba ich mobilizować - dodaje.

Reformę rozgrywek Tomiałowicz ocenia pozytywnie i zauważa, że w innych województwach podobny system stosowany był już wcześniej.

- To jest bardzo udany pomysł, który powoduje, że zespoły na zbliżonym poziomie rywalizują ze sobą. Są drużyny najlepsze, ale też te młodsze, które dopiero wchodzą do rywalizacji na tym poziomie. Nie ma potrzeby, by one grały z tymi topowymi, bo mecz do jednaj bramki nigdy nikomu nie służy. Wyniki setów 25:2, 25:3 są niekorzystne dla wszystkich. Jeśli natomiast rywalizacja jest zacięta, to ona stanowi już też przygotowania do mistrzostw Polski. Pomysł jest trafiony. Duże ukłony w kierunku Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej, że zorganizował to w ten sposób - mówi Tomiałowicz. Twierdzi, że poziom dolnośląskich rozgrywek młodziczek w ostatnich latach jest wysoki. - Świadczą o tym medale zdobywane przez Dolny Śląska na ostatnich Ogólnopolskich Olimpach Młodzieży - zaznacza. Przypomnijmy, że w tym roku Dolnoślązaczki zostały wicemistrzyniami OOM w Sportach Halowych. Te medalistki grają właśnie w dolnośląskiej lidze młodziczek. Jest w niej także pięć reprezentantek kraju.

Partnerem rozgrywek młodzieżowych pod egidą DZPS-u od maja 2022 roku jest KGHM, dzięki któremu wszystkie zespoły dostały siatki i piłki.