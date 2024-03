Siatkarze Gwardii Wrocław spadli do II ligi. Zagrają na trzecim poziomie rozgrywkowym

W ostatnich latach Gwardia bezskutecznie walczyła o awans do PlusLigi. Wrocławianie w 2021 i 2023 roku zajmowali czwarte miejsce w Tauron 1. Lidze. Przed obecnym sezonem klub zmagał się z ogromnymi problemami finansowo-organizacyjnymi. To, czy zespół przystąpi do rozgrywek, stanęło pod znakiem zapytania.