Rząd szykuje nowe zmiany obostrzeń. Oto plany na maj. Co będzie dozwolone?

W najbliższą środę rząd ogłosi plany luzowania obostrzeń na najbliższe tygodnie. - To będzie plan na cały maj - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Czego się możemy spodziewać? Przede wszystkim decyzji w sprawie noszenia maseczek, otwarcia szkół, działalności galerii handlowych i restauracji, organizacji przyjęć weselnych i komunijnych, otwierania obiektów sportowych, a także kin i teatrów. Na pewno jednak obostrzenia nie będą wprowadzanie jednocześnie we wszystkich regionach. Najnowszy plan rządu zakłada łagodzenie restrykcji tylko tam, gdzie liczba zakażeń spada, a jednocześnie nie brakuje wolnych łóżek w szpitalach i wolnych respiratorów. Na razie w 11 takich województwach rząd zgodził się na naukę hybrydową dzieci z klas I-III oraz otwarcie galerii handlowych, a także salonów fryzjerskich i kosmetycznych.Co może się zmienić od maja? Zobacz plany rządu na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.