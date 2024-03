Ruszyła rekrutacja do przedszkoli we Wrocławiu. Co trzeba zrobić, aby zapisać dziecko do wybranej placówki? Podpowiadamy

W rekrutacji mogą wziąć dzieci urodzone w latach 2018-2022 oraz starsze, z decyzją o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego. W tym roku rekrutacja będzie przebiegać w pełni elektronicznie, na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

- Ważne jest jednak to, by rodzic posiadał aktywny profil zaufany. W innym wypadku wniosek będzie musiał złożyć go osobiście w placówce, co też będzie możliwe – informuje Monika Dubec z urzędu miasta.