Ruszają egzaminy na motocykl we Wrocławiu. Gdzie najlepiej przygotować się na egzamin praktyczny z kat. A?

Do której szkoły jazdy zapisać się na kat. A we Wrocławiu? Tutaj kursanci zdają za pierwszym razem!

Co oznaczają poszczególne kategorie? Czym się różnią?

Ruszył sezon na motocykle. DORD wznawia egzamin na prawo jazdy kat. A

- Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego planuje wznowić z dniem 18 marca 2024 r. przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM. W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych i drogowych w stopniu uniemożliwiającym bezpieczne kierowanie pojazdami jednośladowymi, egzaminy na ww. kategorie mogą być, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odwołane - czytamy w komunikacie DORD.

Egzaminy nie są przeprowadzane przez cały rok. Na przeszkodzie stoi pogoda, która może spowodować niebezpieczne sytuacje na drodze oraz wpłynąć na komfort jazdy. Chodzi głównie o temperaturę, a także występującą gołoledź czy opady śniegu. Na szczęście, ten etap w 2024 r. mamy raczej za sobą. Wznowienie egzaminów na prawo jazdy na kat. A ogłosił Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego przy ul. Łagiewnickiej 12 we Wrocławiu:

Razem z wiosną we Wrocławiu wystartował sezon motocyklowy. To jeden z lepszych środków lokomocji na poruszanie się po mieście, ale - podobnie jak w przypadku samochodu - kierowanie motocyklem wymaga odpowiednich uprawnień.

Kliknij w przycisk poniżej i sprawdź, które szkoły nauki jazdy na kat. A we Wrocławiu są najbardziej skuteczne. Tutaj najlepiej zapisać się, jeśli chcesz zdać za pierwszym razem! Pod uwagę wzięliśmy ośrodki szkolenia motocyklistów, w których w 2023 r. do pierwszego podejścia przystąpiło co najmniej 10 osób, z minimum 50 procentową zdawalnością egzaminu praktycznego za pierwszym razem.