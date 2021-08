Rozmawiamy z Janem Holoubkiem reżyserem nowego serialu Netflixa - "Wielka woda"

Agnieszka Żulewska wystąpi jako Jaśmina Tremer, hydrolożka, która po latach wraca do swojego rodzinnego miasta - Wrocławia, aby pomóc władzom przygotować się na zbliżającą się powódź. Tomasz Schuchardt wcieli się w rolę Jakuba Marczaka. Marczak jest ambitnym urzędnikiem, który samotnie wychowuje nastolatkę. Natomiast Ireneusz Czop zagra Andrzeja Rębacza - mężczyznę, który staje na wysokości zadania, by nie dopuścić do zniszczenia wałów przeciwpowodziowych. Czy jednak mu się to uda? Zobaczycie na ekranie.