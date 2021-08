Rozbudują jedną z największych piekarni na Dolnym Śląsku. Będzie praca

We wrześniu rozpocznie się rozbudowa piekarni w fabryce Aryzty w Strzegomiu. Jak poinformowano, powstanie w niej nowa linia produkująca bułki do hamburgerów. Firma – między innymi dostarczająca pieczywo sieci restauracji McDonalds – jest jednym z największych w naszej części Europy, dostawców bułek do restauracji i sklepów.

Jak podano, inwestycja powiększy strzegomską fabrykę Aryzta o ponad 9 000 metrów kwadratowych i zapewni nowe miejsca pracy. Generalnym wykonawcą projektu został Takenaka Europe Poland Branch. Kamień węgielny zostanie wmurowany z końcem września.

Dzięki inwestycji Aryzta Polska chce wzmocnić swoją pozycję producenta pieczywa hamburgerowego wśród wszystkich europejskich piekarni tej grupy. Aryzta Polska posiada także zakłady w Grodzisku Mazowieckim i Michałowie-Reginowie. Zakład Aryzta w Strzegomiu powstał w 2013 roku. Rozwija ofertę produktową w takich kategoriach jak pieczywo hamburgerowe, wrapy, croissanty czy bułeczki śniadaniowe.

Pierwsze bułki na nowej linii będą wypiekane już w drugiej połowie 2022 roku. W związku z tym firma zapowiada utworzenie nowych miejsc pracy w Strzegomiu. Nowa instalacja będzie wypiekać kilkadziesiąt tysięcy bułek na godzinę - od formowania ciasta po pakowanie. Wliczając tę inwestycję, piekarnia będzie posiadała cztery linie produkcyjne.