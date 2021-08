Rodzinny festyn na koniec wakacji we Wrocławiu

"Chcemy zaproponować wrocławskim rodzinom dużo dobrej, ale przy okazji mądrej zabawy" - zapowiada Jan Piontek, prezes Fundacji Weź Pomóż.

Na co dzień on i współpracujący z nim wolontariusze wspierają wrocławian, głównie oferując wszystkim potrzebującym żywność. Tym razem chcą, by na koniec wakacji całe rodziny mogły się wspólnie bawić.

"Jednym z elementów festynu będzie więc na przykład bieg w workach, w którym uczestniczą rodzice razem ze swoimi dziećmi" - mówi prezes Piontek. - "Ale na miejscu będą też wrocławscy policjanci, którzy wytłumaczą, jak bezpiecznie jeździć rowerem i oznakują te pojazdy wszystkim chętnym".

W siedzibie Fundacji Weź Pomóż przy ul. Poznańskiej 48-80 (na terenie dawnej jednostki wojskowej) będzie można też przyjrzeć się bliżej sprzętowi, jakim gaszą pożary strażacy i obejrzeć pokazy przygotowane przez Stowarzyszenie WroSpace. Jego członkowie zapowiadają szereg warsztatów dotyczących m.in. tworzenia modeli rakiet, lądowników dla jajkonauty i minimisji stratosferycznych.