Restaurant Week ponownie we Wrocławiu. Sprawdź menu i ceny w restauracjach

W środę (9 czerwca) rozpoczyna się festiwal dobrego jedzenia Restaurant Week. Za 59 złotych można wybrać się na wyjątkowy obiad do restauracji, która bierze w nim udział - wystarczy zarezerwować stolik na oficjalnej stronie restaurantweek.pl. W tej cenie zjemy dwudaniowy obiad i deser. Co znajdzie się w menu w poszczególnych restauracjach we Wrocławiu? Zobaczcie na kolejnych slajdach, przechodząc na nie strzałkami lub za pomocą gestów.

Pixabay.com