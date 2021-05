Pseudokibic Śląska do zawodnika Sparty: "Żużlowców będę rozp********!"

Reprezentant Polski postanowił opowiedzieć o tej sytuacji w mediach społecznościowych. 21-latek po pewnym czasie usunął jednak film. - We Wrocławiu, blisko ulicy Pobożnego, szedł duży, wielki pan. Złapał mnie za gardło i podniósł, miał przy sobie nóż. Powiedział, że wszedłem na terytorium piłkarskiego Śląska Wrocław i że nas żużlowców to on będzie rozp******** - relacjonował Czugunow.

Agresor miał ponadto żądać od żużlowca, aby ten ściągnął bluzę z flagą Unii Europejskiej. - Później przyszło jeszcze dwóch i powiedzieli, że jak jeszcze raz pojawię się swoim busem na ich dzielnicy, to będę połamany i bez zębów - dodał zawodnik WTS-u.

Betard Sparta nie wydała żadnego komunikatu w tej sprawie. Główny zainteresowany tego samego dnia zamieścił na Twitterze wpis, w którym poinformował, że szuka osobistego ochroniarza, któremu jest w stanie zapłacić 6 tys. zł miesięcznie.