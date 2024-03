Przyszłościowe osiedla Wrocławia. Tutaj najchętniej wprowadzają się młodzi ludzie!

Wrocław, trzecie co do liczby ludności miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie), należy do tych ośrodków, gdzie chętnie osiedlają się młodzi ludzie. Trudno prześledzić losy tych, którzy jeszcze podczas studiów czy też zaraz po nich wynajmują mieszkania i najczęściej nie meldują się w nich. Natomiast urząd miejski udostępnia statystyki dotyczące zameldowań, z podziałem na rejony miasta (nie zawsze pokrywają się z konkretnymi osiedlami) wraz z przedziałami wiekowymi osób, które się tam osiedlają.

Zakładając, że osoby wchodzące aktywnie w swoje zawodowe życie i szukające miejsce do zamieszkania, to grupa ujęta w statystykach jako ta pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, sprawdziliśmy, gdzie aktualnie mieszka najwięcej takich osób we Wrocławiu. W całym mieście ludzi w tym przedziale wiekowym mamy nieco ponad 65 tysięcy - a zatem około 10 proc. wszystkich mieszkańców. Cały czas mówimy o tych zameldowanych tutaj na stałe, mając świadomość, że osób bez meldunku, w tym wieku, może być nawet drugie tyle.