Przewodnik z Krzywej Wieży Marek Janczewski, zaprasza dziś na wieczór z poezją i muzyką. Wstęp jest bezpłatny

Marek Janczewski, znany wielu turystom między innymi jako przewodnik po jednej z ciekawszych atrakcji Dolnego Śląska – Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich, pragnie zaprosić wszystkich, którzy mają ochotę ciekawie spędzić wieczór przy poezji i muzyce, do Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki. Autorski wieczór poetycki Marka Janczewskiego rozpocznie się w piątek 5 kwietnia o godzinie 18 w siedzibie centrum ul. Rynek 24 w Ząbkowicach Śląskich. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Marek Janczewski chciałby, żeby wieczór poetycki, który odbędzie się 5 kwietnia, zapoczątkował cykliczne spotkania z poezją, wspólne interpretacje i rozmowy egzystencjalne. Ma już nawet pomysł na następny wieczór: "Poezja terapią zaka-Marków umysłu".

- Pomysł na wernisaż jest realizacją moich marzeń jeszcze z wieku nastoletniego, kiedy zacząłem pisać wiersze. Rok temu pojawił się także pomysł na wydanie własnego tomiku wierszy. Dążę do tego poprzez takie właśnie spotkania. Poprzez poezję chcę promować zdrowe podejście do życia i wyzwalać w ludziach siłę do walki o siebie i swoją wewnętrzną tożsamość – mówi Marek Janczewski.