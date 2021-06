Przedszkole zamknięte na wakacje. A rodzic słyszy: "Kochasz dziecko, to weź urlop" Kinga Czernichowska

W wakacje nie wszystkie dzieci będą miały opiekę, nie rozpatrzono wszystkich wniosków pozytywnie. Pixabay.com

Ministerstwo Edukacji i Nauki chce, by dolnośląski kurator skontrolował działalność miejskich przedszkoli we Wrocławiu. Zgodnie z decyzją prezydenta Jacka Sutryka, wszystkie one podczas wakacji będą miały miesięczną przerwę, a zastępcze miejsca na ten czas znajdą się tylko dla tych dzieci, których rodzice złożyli i dobrze umotywowali podania w tej sprawie. Zdaniem ministerstwa, to łamanie prawa.