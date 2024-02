Protest rolników na Dolnym Śląsku trwa! Prawie 500 ciągników blokuje drogę S5 i wjazd na autostradę A4

AKTUALIZACJA - Rolnicy zorganizują dodatkowy protest!

Rolnicy oraz związkowcy zapowiadają organizację pięciodniowego protestu na drodze krajowej nr 35. Główne skrzyżowanie w Marcinowicach zostanie zablokowane, a kolumny ciągników będą poruszać się trasą łączącą Świdnicę z Wrocławiem - od Marcinowic do Tworzyjanowa. Rolnicy z powiatu świdnickiego planują manifestacje przed lokalnymi urzędami gmin, podczas których będą wysypywać zboże na znak swojego protestu.

Rolnicy znów paraliżują drogi - nie przestaną

W środę (21 lutego) jesteśmy świadkami kontynuacji paraliżu kluczowych dróg prowadzących do Wrocławia. Rolnicy blokują trasę S5 Wrocław - Poznań na odcinku Żmigród-Trzebnica. Protest trwa nieprzerwanie co najmniej do 29 lutego.