Prąd tańszy dzięki panelom słonecznym? Tak, ale trzeba się pospieszyć!

Dofinansowanie z programu rządowego “Mój prąd” może wynieść maksymalnie 3000 zł. To ważna zmiana w naborze, który ruszył 1 lipca - wcześniej można było otrzymać 5000 zł.

Aby starać się o dofinansowanie dla domu jednorodzinnego najpierw trzeba kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną. Następnie zakład energetyczny musi zamontować licznik dwukierunkowy, a dystrybutor energii i właściciel domu musi podpisać umowę o przyłączeniu do sieci. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które montują panele na dachu zabudowań należących do nieruchomości, na której jest budynek lub na gruncie. Kupiona instalacja musi mieć moc od 2 do 10 kW, a wydatki i sama instalacja powstały po 1 lutego 2020 r. Dofinansowania nie otrzymamy na rozbudowę już istniejącego systemu. Wnioski z fakturami składa się elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie na stronie mojprad.gov.pl. Ze względu na duże zainteresowanie rozpatrywanie zgłoszeń trwa do 7 miesięcy. Wnioski można składać do 22 grudnia 2021 r. Do 5 lipca na Dolnym śląsku przyznano 14 677 dofinansowań. Łączna moc dofinansowanych instalacji to prawie 91 000 kW.