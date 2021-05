Poznajcie najbardziej wpływową kobietę na Dolnym Śląsku

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalistą II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Od 2008 roku kieruje Katedrą Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2012-2016 była prezesem Oddziału Dolnośląskiego PTS. We wrześniu 2017 roku Marzena Dominiak, dołączyła do członków Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI, jednej z najważniejszych organizacji dentystycznych na świecie. – Przynależność do tej organizacji to ogromne wyróżnienie, daje możliwość bezpośredniego obcowania z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin stomatologii z całego świata, a jednocześnie pokazania Polski na arenie międzynarodowej – mówi pani profesor.

W grudniu 2017 roku została pierwszą kobietą Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Pod jej kierownictwem PTS zbudowało wizerunek prężnej instytucji, integrującej różne środowiska stomatologiczne, realizującej interdyscyplinarne nowatorskie pomysły, łączącej naukę ze światem biznesu.

- Stawiamy na edukację i dobrą komunikację, otwieramy się na ludzi młodych, wyznaczamy kierunki rozwoju branży – podkreśla Marzena Dominiak. W 2020 r. większość projektów podjęto w celu ukierunkowania i wyposażenia polskich lekarzy dentystów w wiedzę oraz środki, do prowadzenia działalności leczniczej w pendemii COVID-19.

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak posiada ponad 90 certyfikatów za kursy szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy).

Jest autorką ponad 200 publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych, redaktorem 5 książek naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosiła ponad 150 referatów w języku polskim i angielskim. Była organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, min. przewodniczącą Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Prowadziła i prowadzi liczne kursy szkoleniowe sygnowane przez Wydział Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu, CMKP, jak i firmy medyczne. Była kierownikiem i współwykonawcą wielu projektów badawczych, w tym 12 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów badawczych.

We wrześniu 2020 otrzymała nominację do objęcia funkcji Prorektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przed nią min. praca nad budowaniem nowej strategii rozwoju, uwzględniającej współpracę naukową pomiędzy ośrodkami badawczym w kraju i zagranicą.

100 Wpływowych Kobiet

Listę stu Wpływowych Kobiet Dolnego Śląska ułożyło Kolegium Redakcyjne "Gazety Wrocławskiej". Są wśród nich panie, które odnoszą wielkie sukcesy w biznesie, są kobiety, które prowadzą fundacje i stowarzyszenia, działaczki społeczne, polityczne i samorządowe, a także przedstawicielki świata kultury, nauki i sportu. Każda z pań ma na swoim koncie osiągnięcia i zasługi dla naszego regionu, obok których nie można przejść obojętnie.

Głosami Czytelników zostały wybrane najbardziej wpływowe kobiety naszego regionu oraz główna laureatka - Wpływowa Kobieta Dolnego Śląska 2020. Tytuł ten otrzymała prof. Marzena Dominiak, która zdobyła 1366 głosów naszych czytelników, wyprzedzając w rankingu Agnieszkę Han, Wiceprezes Zarządu PPF Hasco-Lek S.A, Prezeskę Fundacji Hasco-Lek oraz Beatę Moskal-Słaniewską - prezydent Świdnicy.