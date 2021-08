Pożar łodzi zacumowaniej na Odrze. Jedna osoba poszkodowana

Pierwsze dotarły i gasiły pożar jednostki Dolnośląskiego WOPR i Policji Wodnej KWP we Wrocławiu. Potem do akcji dołączyły dwa zastępy straży pożarnej. Na razie nie wiadomo jak doszło do pożaru. Łódź zacumowana była na Odrze przy nabrzeżu w Harcerskim Ośrodku Wodnym Stanica przy ulicy Kożuchowskiej na wrocławskim Biskupinie. Jedna osoba doznała lekkich poparzeń.