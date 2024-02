Ponad 120 letnia elektrownia we Wrocławiu zostanie odremontowana. Kogeneracja będzie tam produkować bezemisyjne ogrzewanie Remigiusz Biały

Elektrociepłownia we Wrocławiu przygotowuje się do nowej inwestycji w swoim konglomeracie przy ulicy Łowieckiej. Kogeneracja planuje remont starej elektrowni z 1900 roku. To najstarszy budynek w całym kompleksie elektrociepłowni, który ma produkować bezemisyjne i ekologiczne ogrzewanie dla miasta.