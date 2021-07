Podatki, opłaty, mandaty. Ile każdy z nas wpłaca do budżetu Wrocławia? Sprawdź

Wrocławski magistrat podobnie jak rząd nie ma własnych pieniędzy, to co wydaje pochodzi głównie od mieszkańców i firm działających w mieście.Zgodnie z planami ratusza, do miejskiej kasy ma w tym roku wpłynąć ponad 5 mld złotych. Głównymi źródłami z których zasilana jest miejska kasa są: dochody własne oraz pieniądze z budżetu państwa – w tym subwencja oświatowa. Dochody własne Wrocławia to nic innego, jak płacone przez nas podatki lokalne, różnego rodzaju opłaty pobierane od nas przez miasto gdy załatwiamy różnego rodzaju sprawy urzędowe, czy wreszcie to co płacimy parkując, czy choćby posyłając dzieci do przedszkoli. To co wpływa do miejskiej kasy z budżetu państwa, to także nasze pieniądze, pochodzące z podatków które płacimy. Na kolejnych stronach zobaczycie, ile każdy dorosły wrocławianin – a w ubiegłym roku było nas 535 tysięcy – dokłada do miejskiej kasy.

