Pociąg potrącił mężczyznę koło stacji Wrocław-Gądów Kinga Czernichowska

Wczoraj (28 kwietnia) wieczorem, ok. godz. 21 doszło do tragicznego wypadku na trasie kolejowej pomiędzy stacjami: Nowy Dwór i Gądów we Wrocławiu. "Pociąg potrącił tam mężczyznę w wieku około 60-70 lat" - mówi Kamil Rynkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.