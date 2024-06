Plebiscyt MISTRZOWIE MOTORYZACJI rozstrzygnięty. Poznaliśmy laureatów. Oto najlepsi w województwie dolnośląskim

Poniżej możecie poznać listę laureatów dla każdej z nich, a do poszczególnych kategorii przejdziecie korzystając z poniższego spisu treści.

W tegorocznym plebiscycie kandydaci do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji walczyli w następujących kategoriach:

Mechanik Roku

Warsztat Samochodowy Roku

Pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim zajął warsztat Bee-service z Wrocławia. Trzymają się zasady, że każda naprawa to krok ku sukcesowi, a w ich warsztacie pasja spotyka się z sukcesem. Najlepszy warsztat pozostawił w tyle Auto Klinika ze Zgorzelca (drugie miejsce w województwie). Trzecie miejsce w województwie zajął Burdxy Bosch Serwis z gminy Środa Śląska.

Instruktor Jazdy Roku

Pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim zajął Rafał Modelski na co dzień uczący kursantów w szkole OSK Brzozowski z Oleśnicy. Dalej uplasował się Jacek Szczepaniak (drugie miejsce w województwie) ze szkoły OSK MILEK ze Świdnicy, a także Krzysztof Duda z ośrodka Szkoła Jazdy KopaMa z Wrocławia (trzecie miejsce w województwie).

Szkoła Jazdy Roku

Pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim zajęła szkoła Safe Driving Kowalczyk & Tajsiak z Wrocławia. Zaraz za nimi uplasował się ośrodek OSK Julita Lasek z miejscowości Prusice, a także szkoła OSK Daniel z Oleśnicy. Oba wyżej wymienione ośrodki szkolenia zdobyły tyle samo głosów i ex aequo drugie miejsce w województwie.

Kierowca Roku

Najlepszym kierowcą w województwie został wybrany Bartłomiej Machynia na co dzień kierowca KSM Byczeń z miejscowości Byczeń. O swojej pracy stwierdza, że to co dla innych w transporcie jest sufitem, dla niego jest podłogą. Drugie miejsce zajął Piotr Gostrowski kierowca, realizujący przejazdu dla firmy TLS Klimków Kowalczyk ze Strzelina. Trzecie miejsce w skali województwa zajął Sebastian Wójt reprezentujący firmę P.H.U. ANGELA z Nielubia.