Plebiscyt Edukacyjny Gazety Wrocławskiej 2023. Wręczyliśmy nagrody prawdziwym mentorom!

Jak co roku, nagrody przyznane zostały w kategoriach:

- Ta gala jest ukłonem w Państwa stronę. Wiem ile czasu poświęcacie młodzieży, nie tylko w szkole, ale także po zajęciach. Trzeba mieć pasję, by tak się angażować. Fakt, że jesteście tutaj świadczy o tym, że jej Wam bez wątpienia nie brakuje. Dziękuję za to, i dziękuję, że tu z nami jesteście – powiedział w mowie otwierającej galę plebiscytu.

Na pedagogów z pasją i charyzmą głosowali sami uczniowie, ich rodzice i nierzadko koledzy z pracy. Niektórzy z nich wychodzili na scenę parę razy, by odebrać odznaczenia zarówno dla siebie, jak i całej placówki. Część z pedagogów zyskała miano najlepszych nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce. To oni odbiorą wkrótce odznaczenia w Warszawie.

Na scenie nie zabrakło wzruszeń i wyrazów wielkiej radości. Wygrani z chęcią dzielili się z publicznością receptą na sukces w edukacji - od przedszkola, przez edukację specjalną po uczelnie wyższe.

Jedną z takich osób, którem by odebrać dyplom, stanęły na scenie niejeden raz, jest Renata Mikołajczyk, nauczyciel w przedszkolu niepublicznym nr 2 Brzozowy Lasek w Zgorzelcu. Nie omieszkaliśmy zapytać o sam plebiscyt edukacyjny i jego sens w świecie placówek oświatowych. - Na pewno taki plebiscyt to docenienie mojej dotychczasowej pracy i mobilizacja do osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu - odparła pani Renata.