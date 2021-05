Piotr Zieliński został ojcem! Jego syn urodził się na Dolnym Śląsku [ZDJĘCIA]

PIOTR ZIELIŃSKI ZOSTAŁ OJCEM!Pomocnik reprezentacji Piotr Zieliński Polski wyjechał ze zgrupowania reprezentacji w Opalenicy i dołączył do swojej żony Laury, która spodziewała się dziecka. Maksymilian urodził się w sobotę, a Zielińskiego zabraknie oczywiście podczas meczu Biało-Czerwonych z Rosją, który rozegrany zostanie we wtorek na Stadionie Wrocław. Zawodnik Napoli urodził się w Ząbkowicach Śląskich, a zanim wyjechał do Włoch, reprezentował barwy młodzieżowych drużyn Zagłębia Lubin. Nieoficjalnie wiadomo, że Maksymilian Zieliński urodził się w jednym ze szpitali na Dolnym Śląsku.WAŻNE! Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów lub strzałek!

fot. instagram