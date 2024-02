Piotr Celeban i jego życie po życiu. Wciąż nie ma dla niego życia bez sportu

Piotr Celeban to jedna z legend Śląska Wrocław, mimo że sam się za takową nie uważa. Były obrońca, który ma na koncie ponad 350 występów w samej tylko ekstraklasie (z czego 312 w barwach Śląska Wrocław), karierę kończył jako grający asystent trenera w drugoligowych wówczas rezerwach.

Co ciekawe, Celeban był nie tyle asystentem pierwszego trenera rezerw, co asystentem... trenera przygotowania motorycznego. Właśnie w tym kierunku postanowił rozwijać się po odwieszeniu butów na kołku. Zawsze był wzorem jeśli chodzi o podejście do treningu, prowadzenie się i dokładanie sobie dodatkowych zajęć.