Piękny gest Gleba Czugunowa. Wynagrodzenie za dodatkowy bieg przekazał na zbiórkę dla ciężko chorej dziewczynki

– Chciałbym pomóc Ninie i przekazać wynagrodzenie za mój dodatkowy bieg, w którym jechałem jako zastępstwo zawodnika za Taia i zdobyłem dwa punkty. To będzie około siedmiu tysięcy złotych. Zachęcam wszystkich, aby także pomogli. Aż przykro się robi, kiedy zda się sobie sprawę, że my będziemy cieszyć się z lata, a ona może go nawet nie zobaczyć – powiedział Czugunow przed kamerami nSport+.

Nina Słupska, bratanica sędziego Pawła Słupskiego, choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Terapia genowa to koszt dziewięciu milionów złotych. Do tej pory zebrano nieco ponad cztery miliony złotych. Szczegóły oraz link do zbiórki: siepomaga.pl/nina.