Paweł Barylski trenerem Górnika Polkowice. Zaczyna pracę na swoim

Paweł Barylski pojawił się w Śląsku Wrocław w 2007 roku. Od tego czasu był asystentem, II trenerem, a także "trenerem tymczasowym", kiedy była taka potrzeba. Pierwszy raz podziękowano mu w 2015 roku, kiedy pracował z Tadeuszem Pawłowskim. Wówczas uznano, że jeśli wokół Pawłowskiego zmienią się współpracownicy, to poprawią się wyniki drużyny.

W czerwcu 2016 roku Barylski dołączył do sztabu Miedzi Legnica, gdzie był asystentem Ryszarda Tarasiewicza. Obaj pracowali wcześniej w Śląsku Wrocław. Potem pracował z reprezentacją Polski U20 (także jako asystent), by w 2018 roku wrócić do Śląska. Zaczął od pracy w akademii, a potem dołączył do sztabu pierwszej drużyny. Pożegnano go, gdy zwolniono Vitezslava Lavicki.

Teraz Barylski wreszcie będzie pierwszym trenerem. Górnik Polkowice - pod wodzą Janusza Niedźwiedzia - właśnie wywalczył awans na zaplecze ekstraklasy. Po tym sukcesie po szkoleniowca sięgnął Widzew Łódź, a Górnik zdecydował się na Barylskiego. Jego współpracownikiem ma być Marek Świder, który kiedyś także pracował w Śląsku, a następnie przeniósł się do Zagłębia Lubin.