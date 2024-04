Pałac Pawłowice w wiosennej odsłonie. Warto wybrać się na weekendowy spacer. To tylko 20 minut od centrum Wrocławia

Pałac Pawłowice należał niegdyś do rodu Kornów. Pan na włościach odkupił go od opata z klasztoru św. Wincentego, pod koniec XIX wieku. Po sekularyzacji wyburzono tu część zabudowań, a teren zagospodarowano zielenią.

Pałac Kornów to jeden z najpiękniejszych obiektów tego typu na Dolnym Śląsku. Całymi godzinami można studiować tę zdobną architekturę i jej detale.

Pałac należy obecnie do Uniwersytetu Przyrodniczego. Mieści się tu Centrum Edukacyjno-Rozwojowe z zapleczem hotelowym i salami wykładowymi. Nie da się go jednak zwiedzać, wchodząc "z ulicy". Gwoździem programu weekendowej wycieczki są więc pałacowe przyległości.

W parku odnajdziemy przepiękną glorietę i o ile będziemy mieć szczęście, przycupniemy w niej, nad stawem, by chwilę podumać. Może to nie być proste o tyle, że to miejsce chętnie odwiedzają spacerowicze i każdy z nich chce skorzystać z uroku budowli.